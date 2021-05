Serie A, si chiude la 36ª giornata: il posticipo del giovedì

La 36ª giornata di Serie A sta volgendo al termine. Il turno infrasettimanale di campionato ha visto vincenti tutte le big ancora in corsa per un posto in Champions League. Oltre ai successi di Inter, Milan, Atalanta, Napoli e Juventus è arrivato anche quello della Lazio che ha mandato al tappeto il Parma grazie a un gol di Immobile nel recupero. Questa sera si chiude il turno con Crotone-Hellas Verona, due squadre che non hanno più niente da dire a questo campionato. I calabresi sono aritmeticamente retrocesso mentre gli scaligeri sono salvi ormai da diverse settimane. La gara dell'Ezio Scida è in programma questa sera alle 20:45

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN