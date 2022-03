Serie A, si pensa a come tesserare giocatori da Ucraina e Russia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, la Fifa ha deciso di aprire una sessione straordinaria di calciomercato per consentire ai calciatori che hanno lasciato i club russi e ucraini di poter continuare a giocare fino al termine della stagione. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, la Lega Serie A ha indetto per oggi una riunione straordinaria al fine di capire come poter accogliere questi giocatori come eventuali rinforzi. Per agevolare il tesseramento ed evitare il consueto iter burocratico previsto per gli extracomunitari, i club italiani stanno studiando un modo che gli permetta di inserirli nelle relative liste equiparandoli formalmente a dei turisti. Il tutto tenendo sempre a mente il numero massimo consentito dalla Figc in merito agli stranieri e considerando che ogni club non potrà aggiungere alla propria lista più di due nomi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, giudice sportivo: confermata squalifica per Marusic