Lazio, giudice sportivo: confermata squalifica per Marusic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ventottesima giornata di Serie A si è conclusa e come di consueto la Lega ha reso note, tramite i canali ufficiali, le decisioni del giudice sportivo. Per quanto riguarda la Lazio, l’unico giocatore sanzionato è Marusic. Per lui è stata confermata una giornata di squalifica per aver rimediato, nel match contro il Cagliari, doppia ammonizione con le seguenti motivazioni: “comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”. Il montenegrino dunque salterà la prossima sfida contro il Venezia, in programma lunedì alle 20:45 all’Olimpico. Sarà invece presente per il derby.

VENEZIA – Per quanto riguarda i lagunari due saranno le assenze, Aramu tra i giocatori e il tecnico Zanetti. Entrambi squalificati.

