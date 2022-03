Tare, il contratto con la Lazio scade nel 2023: ma si fanno largo i nomi di due ds

Fonte: TuttoMercatoWeb

Situazione in fermento in casa Lazio. Al netto delle smentite di rito, riporta TuttoMercatoWeb, i rapporti tra Sarri e Tare non sembrano essere idilliaci. E anche il presidente Lotito non sembrerebbe esser più convinto dell'intoccabilità del ds. Nei giorni immediatamente successi alla fase di mercato, le tensioni in casa biancoceleste erano abbastanza palpabili. Tare ha un contratto che lo lega al club fino a giugno 2023 e sembra non ci sia alcuna intenzione, da parte del dirigente, di farsi da parte. Tuttavia, negli ultimi giorni si sarebbero fatti sempre più insistenti i rumors sui possibili sostituti. Si sarebbe fatto il nome di Pasquale Foggia, ex Lazio e ora direttore sportivo del Benevento. Ma non solo. L'altro nome sarebbe quello di Angelo Fabiani, ex Salernitana e chiaramente anche lui vicino al mondo di Lotito per esserne stato ds nella stagione della promozione granata in Serie A. Si parla in questo momento di semplici ipotesi ma, considerando l'aria di rivoluzione che tira dalle parti di Formello, nessuno scenario è da escludere a priori.

