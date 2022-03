Lazio, Marusic espulso: ci sarà al derby? Ecco cosa dice il regolamento

Brutte notizie per Sarri che perderà Adam Marusic nella gara contro il Venezia. Il montenegrino, diffidato, nel corso del match contro il Cagliari ha rimediato un primo cartellino giallo per un fallo ai danni di Joao Pedro. Per questo motivo il terzino aveva già la certezza di non essere in campo nella sfida contro i lagunari. Nel finale del match, però, il numero 77 si è visto sventolare da Maresca il secondo cartellino giallo per un fallo di mano. Sui social è divampata la paura perché il calendario dopo il Venezia vedrà le aquile opposte alla Roma. In molti hanno pensato che Marusic scontasse due giornate di squalifica: la prima per il giallo e la seconda per il rosso. Questa eventualità si sarebbe verificata se il montenegrino, dopo la prima ammonizione, avesse rimediato un rosso diretto. L'espulsione essendo arrivata per cumulo di ammonizioni costerà a Marusic una giornata di squalifica con il calciatore che tornerà regolarmente in campo con la Roma, ma che manterrà lo status di diffidato dovendo fare attenzione per le gare a venire.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE