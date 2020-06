Serie A, si riparte! Le partite in programma per oggi

L'attesa è finita. A distanza di oltre tre mesi, si riaccendono i riflettori sulla Serie A. L'ultima partita risale al 9 marzo: era Sassuolo - Brescia (match in cui Caputo festeggiò lanciando il messaggio ai tifosi: "Andrà tutto bene, restate a casa"). Alla fine, dopo mesi di polemiche, il campionato italiano è pronto a ripartire. E lo farà quest'oggi, con i due match d'apertura. Il primo alle 19.30 tra Torino e Parma, il secondo alle 21.45 tra Verona e Cagliari. Orari anomali, a cui dovremmo abituarci in questo finale di stagione estivo. Poi domani si concluderà il turno che era stato interrotto tre mesi fa e, da lunedì, via alla 27esima giornata. La Lazio scenderà in campo mercoledì contro l'Atalanta, nel frattempo non ci sarà neanche un giorno senza Serie A.

LE PARTITE DI OGGI

Torino - Parma (ore 19.30)

Verona - Cagliari (ore 21.45)