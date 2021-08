Serie A, si torna a fare sul serio: il programma completo della prima giornata

Bentornata Serie A. Dopo qualche mese di stop è il momento di riabbracciare il massimo campionato italiano. Oggi si ritorna a fare sul serio con quattro partite in programma. C'è grande attesa e grande voglia di vedere all'opera le squadre. La Serie A 2021/22 si apre con i campioni in carica dell'Inter che ospitano il Genoa. In contemporanea con i nerazzurri (ore 18:30) anche Hellas Verona-Sassuolo. Il sabato sera si conclude con Empoli-Lazio e Torino Atalanta. Quattro anche le partite di domenica: in campo Bologna-Salernitana, Udinese-Juventus, Napoli-Venezia e Roma-Fiorentina. Chiude il primo turno prima Udinese-Cagliari e poi il Monday Night tra Sampdoria e Milan.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sab 21 agosto

ore 18:30 Inter-Genoa, Hellas Verona-Sassuolo

ore 20:45 Empoli-Lazio, Torino-Atalanta

Dom 22 agosto

ore 18:30 Udinese-Juventus, Bologna-Salernitana

ore 20:45 Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina

lun 23 agosto

ore 18:30 Udinese-Cagliari

ore 20:45 Sampdoria-Milan