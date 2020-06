Serie A, Sky o Dazn? Ecco dove seguire le gare della Lazio

È finalmente arrivata la notizia che tutti i tifosi e appassionati stavano aspettando: la Serie A riparte. A partire dal 20 giugno, con i recuperi della venticinquesima giornata, sarà una vera e propria abbuffata di calcio, da non lasciarsi sfuggire. Oltre alle informazioni relative al calendario delle prossime nove gare, e quindi l'ufficialità di date e orari, è stata anche resa nota la ripartizione delle sfide tra Sky e Dazn. In particolare, tre partite che avranno la Lazio come protagonista - Fiorentina, Milan e Cagliari - potranno essere visibili su Dazn. Bisognerà collegarsi a Sky per le altre sei, rispettivamente contro Atalanta, Torino, Lecce, Sassuolo, Udinese e Juventus. Di seguito, la divisione nel dettaglio:

Mercoledì 24 giugno 21.45: Atalanta-Lazio SKY

Sabato 27 giugno 21.45: Lazio-Fiorentina DAZN

Martedì 30 giugno 19.30: Torino-Lazio SKY

Sabato 4 luglio 21.45: Lazio-Milan DAZN

Martedì 7 luglio 19.30: Lecce-Lazio SKY

Sabato 11 luglio 17.15: Lazio-Sassuolo SKY

Mercoledì 15 luglio 21.45: Udinese-Lazio SKY

Lunedì 20 luglio 21.45: Juventus-Lazio SKY

Giovedì 23 luglio 21. 45: Lazio-Cagliari DAZN

Figc, domani si riunisce il Comitato di Presidenza: playoff e playout al centro del discorso

Lazio, Strakosha a fine allenamento: "Mi mancava questa sensazione" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE