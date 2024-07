Serie A, stagione 2024/25: le sfide che verranno trasmesse su Tivusat

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una novità per tutti gli abbonati a Dazn. A partire dall'inizio della nuova stagione 2024/25 tutte e dieci le partite delle giornate di Serie A potranno essere viste dagli utenti anche su Tivusat. Il campionato potrà essere seguito tramite il satellite da ogni parte d’Italia, anche nelle zone dove internet e il digitale terrestre hanno difficoltà ad arrivare. Due i canali dedicati oltre agli otto tematici in HD che trasmetteranno film, produzioni originali e serie tv in tendenza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE