Serie A, Vezzali: "Ritorno del pubblico negli stadi? Presto per esprimersi"

Prove di normalità anche nel mondo del calcio. Nelle finali di Champions ed Europa League gli stadi sono tornati ad ospitare i tifosi, seppure in numero ridotto, e a breve anche in vista dell'Europeo si apriranno le porte degli impianti sportivi ai supporters. Se però la prossima stagione di Serie A vedrà la presenza del pubblico è ancora in dubbio. A confermarlo è Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, che così ha affermato ai microfoni di ‘Gr Parlamento’: "Pubblico per la ripresa del prossimo campionato? Io ritengo sia ancora presto per potersi esprimere, ma gli Europei rappresenteranno un test molto importante. Se i dati continueranno ad essere positivi, allora credo che ci si potrà incontrare con la Figc e le Leghe per studiare come permettere al pubblico di tornare allo stadio; questo vale per tutte le altre discipline e campionati. La presenza del pubblico è davvero importante anche per gli atleti in campo”.

Sarri - Lazio, social sempre più protagonisti: dopo l'emoticon anche l'hashtag è virale

Lazio, i tifosi hanno scelto il sostituto di Inzaghi: invasione di "sigarette" sui social!

TORNA ALLA HOME PAGE