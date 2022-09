Serie A, vincono Bologna e Udinese: primo punto per il Monza

TUTTOmercatoWEB.com

Si chiudono le tre gare delle 15 di questa domenica di Serie A. Colpaccio del Bologna che, nonostante l'esonero di Mihajlovic, non si disunisce e batte 2-1 la Fiorentina di Italiano. Al vantaggio iniziale di Martinez Quarta, rispondono Barrow e Arnautovic che non si ferma più e fa sei su sei in campionato. Bene anche l'Udinese, anch'essa vincente in rimonta. Al Mapei va avanti il Sassuolo con Frattesi. Poi arriva la risposta bianconera. Due volte Beto e Samrdzic consegnano i tre punti a Sottil. Primo punto nella massima serie, invece, per il Monza che pareggia 1-1 sul campo del Lecce. I gol di Sensi e Gonzalez, ma ai salentini mancano due rigori abbastanza clamorosi.