Serie A, Zazzaroni sta con Lotito: "Rateizzazioni? Quello che dice Abodi è folle"

Tema rateizzazione delle tasse entro il 22 dicembre, Zazzaroni sta dalla parte di Lotito. “Quello che dice Abodi è follia. Cosa può produrre questa chiusura da parte del Ministro?”, la stoccata del giornalista. Ospite del programma tv "Che c'è di nuovo", condotto da Ilaria D'Amico, il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato il suo punto di vista: “Credo che la rateizzazione di queste tasse sia una cosa assolutamente corretta perché in questo caso i soldi lo Stato li riceve. Oggi abbiamo un sistema calcio… parlare di calcio oggi è impopolarissimo perché ha commesso tanti di quegli errori e tante di quelle gestioni poco virtuose, ne sappiamo qualcosa anche di questi tempi, che pensare o ipotizzare un aiuto di Stato per il calcio francamente crea dissenso. Attenzione però: lo Stato negli ultimi 10 anni ha ricevuto dal calcio 13 miliardi a fronte di 800 milioni erogati, quindi diciamo che il calcio non è proprio così da demonizzare dal mio punto di vista”.

LA PREVISIONE - “Il calcio sta andando obbligatoriamente nella direzione opposta perché non ha più soldi. Io non voglio difendere il calcio perché sinceramente tutti gli errori che hanno commesso i dirigenti fino a ieri sono stati assurdi e vergognosi, però il calcio sta andando in un regime contrario. Tant’è che il calcio italiano ha perso tantissimi gradini a livello europeo, economicamente non è più sostenibile. Stanno cercando di arrivare a dei tagli importanti: la prima in classifica oggi ha tagliato 30 milioni di stipendi nell’ultimo anno. Oggi questo sistema non funziona più, non è più sostenibile. Lo Stato può fare quello che vuole, ma la richiesta del calcio è di pagare e non lo può fare ad personam perché fa parte di una Lega. Scadenza 22 dicembre? Non ce la può fare, il calcio non sta in piedi: ha avuto la pandemia, ha avuto due mesi di Mondiali senza introiti perché il campionato si è interrotto. Mancanza di attività e di incassi. La richiesta è legittima, poi i ministri di Economia e Sport hanno detto di essere contrari quindi immagino come finirà”.