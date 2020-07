Il Crotone è la seconda promossa in Serie A dopo il Benevento. I calabresi stendono 5-1 il Livorno in trasferta mentre lo Spezia, terzo in classifica, non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese. Con due turni di anticipo il Crotone si è assicurato la promozione grazie al vantaggio di +8. Dopo due anni i rossoblu tornano nella massima serie italiana