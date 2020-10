Serie B, Venezia-Empoli dura 61 minuti: la partita verrà conclusa domani

Il fischio finale di Venezia-Empoli è arrivato al 16' del secondo. Il direttore di gara ha mandato le squadre negli spogliatoi anticipatamente per la fitta nebbia che non ha consentito lo svolgimento del match. La gara proseguirà domani, domenica 1 novembre, alle ore 14 e si riprenderà dal risultato di 2-0 per i veneti. La decisione è arrivata dalla Lega Serie B.

FORMELLO - Lazio, quanti ritorni: Pereira e Muriqi dall'inizio. E Ciro...

Lazio, lady Correa incanta in versione Joker: "L'anno migliore per impazzire" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE