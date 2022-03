SETTORE GIOVANILE | Lazio, Bianchessi: "Il nostro percorso nasce nel 2017, non è stato facile"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il calcio italiano sta vivendo un momento non facile dopo la non qualificazione a Qatar 2022. Si parla di riorganizzazione del sistema, partendo dai settori giovanili. La Lazio ha già iniziato questo percorso, avviato nel 2017 da Mauro Bianchessi. Il direttore a TuttomercatoWeb.com ha raccontato come si sviluppa il progetto biancoceleste che ora sta iniziando a dare i suoi primi frutti: "Abbiamo iniziato nel 2017 lavorando dalla base con i ragazzi di 11-12 anni, gli allievi di oggi. Non è stato assolutamente facile, anzi, anche all’interno della Lazio ho avuto molte resistenze. Ma con un preciso metodo di lavoro e chiara mentalità abbiamo portato la Lazio dove merita".

RAGAZZI ITALIANI - "Abbiamo lavorato esclusivamente con ragazzi del territorio e oggi ne abbiamo 23 diversi con almeno una convocazione in Nazionale. Questo è anche un bel segnale per il calcio italiano, che troppo spesso investe su calciatori stranieri trascurando il vero compito del settore giovanile. Poi non dobbiamo lamentarci dei risultati della nazionale maggiore. Come semini poi raccogli”.