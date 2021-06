Signori, la fine di un incubo durato 3650 giorni. L'ex Lazio: "Mi ha reso più forte" - FOTO

Per Signori è il momento di festeggiare dopo un incubo durato dieci anni. Il presidente della Figc Gravina ha infatti firmato la "grazia", che cancella la radiazione dell'ex Lazio. "Re Beppe" ha festeggiato su Instagram: "1 giugno 2011 inizio - 1 giugno 2021 fine. 10 anni, 120 mesi, 3650 giorni. Oggi il Presidente della Figc Gravina ha firmato la grazia che cancella la radiazione. Grazie di cuore a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni che mi hanno reso più forte e ancora più convinto che volontà e determinazione siano fondamentali per raggiungere gli obiettivi in ogni campo".

