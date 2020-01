Siniscalchi: “Lazio Nuoto? Ecco gli ultimi aggiornamenti…” - VD

L'intervento di Renato Siniscalchi, vice presidente della Lazio Nuoto, ai nostri microfoni, a margine della presentazione del libro di Franco Recanatesi: "Recanatesi è una persona di grande serenità, ma con una capacità enorme di analisi del nostro mondo. Franco ha iniziato anni e anni fa a parlare di Lazio in maniera seria, senza faziosità inutili. Abbiamo fatto delle trasmissioni insieme, in cui sono intervenuti giornalisti di alto livello. Ha dato la possibilità a questo mondo di apparire nella maniera più dignitosa e discreta possiible. Lazio Nuoto? È stato fatto ricorso al Tar, ieri c’è stata l’udienza, oggi dovrebbe essere sciolta la riserva. Vediamo se ci potranno concedere un periodo di sospensiva, altrimenti la situazione diventa drammatica. I valori dello sport sono stati trucidati a vantaggio di quelli economici. La piscina della Garbatella ha una storia e consente di dare ai giovani la possibilità di fare sport a costi contenuti. Bisogna riflettere un po’. Se la Lazio Nuoto perde questi impianti, rischia di morire. All’interno della società ci sono una serie di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, tutto questo va valutato. Sono preoccupato, spero che ci diano la sospensiva, altrimenti dovremmo ricorrere al Consiglio di Stato. Rischia di chiudere una Polisportiva, per cui diventa un problema non solo sportivo ma soprattutto sociale".

