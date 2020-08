Siviglia - Inter, lite tra Conte e Banega: l’argentino sfotte il tecnico per i capelli

Siviglia - Inter è gara calda sin dai primi minuti. In panchina, nella prima frazione di gioco, Conte è stato particolarmente vivace. Tante proteste del mister nerazzurro, soprattutto in occasione di un presunto fallo da rigore non fischiato all’Inter al minuto 16’. Lamentele che hanno infastidito i giocatori del Siviglia, Banega su tutti. Il calciatore del club spagnolo, infatti, ha affrontato l’allenatore avversario. Come riporta gazzetta.it, Banega si è rivolto a Conte portandosi le mani sui capelli, una presa in giro per il trapianto a cui si è sottoposto l’ex Juventus alcuni anni fa. Ovviamente il gesto ha indispettito il tecnico, che non ha esitato a reagire.