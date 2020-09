Siviglia, Munir El Haddadi positivo al coronavirus: è asintomatico

Problemi di coronavirus anche per il Siviglia. Il club spagnolo, che ha vinto l'Europa League battendo in finale l'Inter, ha comunicato la positività di un suo calciatore. Si tratta dell'attaccante Munir El Haddadi. Lo spagnolo ex Barcellona è asintomatico ed è stato messo in isolamento. Lo ha fatto sapere la società andalusa tramite un comunicato ufficiale.

