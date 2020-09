Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Incontro in corso col Fener per Muriqi"

Altro capitolo della telenovela, ancora notizie dalla Turchia. Secondo quanto riferito da Ajansspor, in questi minuti è in corso un incontro tra i dirigenti del Fenerbahce e quelli della Lazio per definire il passaggio di Vedat Muriqi in biancoceleste. Il portale turco non ha dubbi: "Si stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa, Muriqi andrà alla Lazio per 20 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni da 2,6 milioni bonus compresi". Da Formello bocche come al solito cucite, ma la sensazione è che la telenovela Muriqi sia comunque alle battute finali e possa conoscere il suo epilogo a breve.

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI ASPETTA E VA A LEZIONE D'ITALIANO

LAZIO, INZAGHI ASPETTA I RINFORZI PROMESSI

TORNA ALLA HOME PAGE