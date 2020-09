Lazio, Inzaghi aspetta i rinforzi promessi e mette Lotito alle strette

Al termine del ritiro ad Auronzo, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa e ha chiaramente affrontato il discorso relativo al calciomercato. Discorso affrontato più volte con la società in questi giorni e che sta arrecando qualche preoccupazione al tecnico della Lazio, il quale attende l'arrivo di alcuni rinforzo. Muriqi e Fares restano a un passo dal biancoceleste, Inzaghi sperava di poterli avere già ad Auronzo, ma così non è stato. Nella riunione avvenuta lunedì sera tra Simone, Lotito e lo staff, è stato rassicurato l'allenatore che - come riporta la rassegna di Radiosei - avrà a disposizione i suoi rinforzi a breve. Intanto però sono stati rimandati eventuali discorsi sul rinnovo contrattuale del tecnico piacentino, in scadenza nel 2021: il presidente Lotito vuole il prolungamento del contratto con adeguamento; Inzaghi preferisce affrontare il discorso più in là, magari dopo il rientro a Roma con i nuovi acquisti in rosa.

