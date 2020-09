Calciomercato Lazio, Muriqi in attesa e intanto studia l'italiano...

Vedat Muriqi aspetta la Lazio e intanto torna a studiare. L’italiano, per la precisione. L’attaccante kosovaro freme per arrivare in biancoceleste, l’ha fatto capire pochi giorni fa senza giri di parole: “Questa trattativa mi sta logorando, la Lazio sarebbe un salto di qualità nella mia carriera e voglio andare lì”. Il Fenerbahce, per ora, tiene duro, continua a chiedere 20 milioni, la Lazio s’è avvicinata sensibilmente, balla solo un milione tra domanda e offerta. Ma soprattutto serve che il club turco concluda l’acquisto di un sostituto e trovi l’accordo con Muriqi su alcune mensilità arretrate. La Lazio attende con fiducia, è convinta di poter concludere la trattativa nei prossimi giorni. Muriqi intanto è tornato a studiare, si sta avvalendo di un insegnante d’italiano, vuole farsi trovare pronto, approdare a Formello in grado di relazionarsi con lo staff tecnico e i compagni. Un dettaglio molto apprezzato da Inzaghi e dalla società. Vedat vuole la Lazio, non sa più come dimostrarlo…

