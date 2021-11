Sky - Serie A, balla ancora la sesta rata 2019-20: fissata ultima udienza

Prosegue lo scontro tra Sky e Lega Serie A sulla sesta e ultima rata dei diritti televisivi relativi alla stagione 2019-20. In ballo ci sono 131 milioni di euro, che la pay-tv si era inizialmente rifiutata di pagare, chiedendo uno sconto in seguito alla rimodulazione del calendario post lockdown. Come riporta Il Sole 24 Ore il 13 gennaio 2022 ci sarà l'ultima e decisiva udienza al Tribunale di Milano: già nello scorso febbraio era arrivato l'ordine a Sky di versare la rata, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.