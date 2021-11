Social Football Summit | Delegazione della Lazio presente all'Olimpico. C'è anche Gregucci

Calcio e marketing insieme allo Stadio Olimpico. All'interno dell'impianto romano si sta svolgendo il Social Football Summit 2021 che lega questi due argomenti. Tante le personalità di spicco che prenderanno la parola per spiegare i segreti di questo mondo e per raccontare le loro storie. L'incontro, arrivato alla quarta edizione e che dura due giorni, è anche utilizzato dagli addetti ai lavori per aggiornarsi. Tra i tanti è stato avvistato Gregucci, ex difensore della Lazio. Angelo Adamo non è l'unico biancoceleste all'Olimpico: presenti anche il portavoce Rao e il marketing laziale.