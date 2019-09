Social, Matuzalem "celebra" il fallo che costrinse Brocchi a ritirarsi dal calcio - FOTO

Francelino Matuzalem è uno di quei giocatori che i tifosi di Lazio, Napoli, Brescia, Bologna, Genoa e Verona difficilmente potranno scordare. Il centrocampista brasiliano si è sempre fatto notare per il suo agonismo, spesso ai limiti dell'accettabile. Difficile dimenticarsi di alcuni episodi o di alcuni interventi scomposti (per usare un eufemismo). Come ad esempio quello che costrinse Cristian Brocchi ad abbandonare il calcio giocato (Genoa - Lazio del 2013). Pochi mesi prima un brutale intervento di Matuzalem compromise la carriera a un giovane Nenad Krsticic durante il derby della Lanterna. Ecco, due episodi che lo stesso brasiliano ha voluto ricordare attraverso il suo profilo Istagram con una "simpatica" vignetta. "Era un giocatore la cui lealtà era la chiave! Un simpatico quadro", questa la didascalia che segue la caricatura di Matuzalem con alle spalle le tibie di Brocchi e Krsticic.

SPAL - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE