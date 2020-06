SONDAGGIO - Atalanta - Lazio: ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 26/06 ALLE 14:45 - Sergej Milinkovc Savic si aggiudica la palma del migliore in campo nel match tra Atalanta e Lazio. Quasi un plebiscito per il serbo che conquista il 49,91% delle preferenze. Il centrocampista è stato sicuramente il migliore della squadra di Inzaghi e la sua prova, con un eruogol come ciliegina sulla torta, non è sfuggito a voi lettori che avete deciso di premiarlo. Secondo posto per Francesco Acerbi con il 19,96%, mentre la medaglia di bronzo va a Patric con l'8,5%.

Ripartenza amara per la Lazio in quel di Bergamo. Dopo l'eccellente avvio di gara i ragazzi di Inzaghi subiscono la rimonta dei padroni di casa, calando vistosamente nella ripresa. Un duro colpo al netto di quanto creato nella prima frazione, anche quando i biancocelesti erano già sul doppio vantaggio. Buona la prestazione collettiva, condizionata pesantemente dalla stanchezza che nel secondo tempo è risultata determinante ai fini del risultato. Diverso il discorso sui singoli, soprattutto negli episodi chiave del match. Attraverso il link in basso, votate il migliore in campo dei biancocelesti.

CLICCA QUI PER VOTARE

Pubblicato il 25-06 alle 00.45