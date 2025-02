SONDAGGIO | Ecco il vostro voto al mercato di gennaio della Lazio

AGGIORNAMENTO DEL 09/02/2025 ALLE 10:15 - Sufficienza piena per le operazioni in entrata e in uscita della Lazio. Domina il 6 come voto al mercato di gennaio con il 33,27% dei voti. Subito sotto c'è il 7, con il 24,7%, e infine il 5, con il 19,05% con chi non è stato pienamente convinto.

È terminato il mercato di gennaio. Dopo tanti rumors, la Lazio ha chiuso la sua sessione invernale con tre acquisti. Sono arrivati, in ordine cronologico, Ibrahimovic, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Belahyane e Provstgaard, a titolo definitivo. A questi, poi, si sono aggiunte le cessioni di Castrovilli e Akpa Akpro, entrambe al Monza. Clicca qui per dare un voto alle operazioni di mercato della società biancoceleste.