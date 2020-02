SONDAGGIO - Genoa - Lazio, vota il migliore in campo

La Lazio continua a sognare. Ventesimo risultato utile consecutivo per i biancocelesti che stendono per 3-2 il Genoa. Un'altra prova importante delle aquile che mettono il cuore oltre l'ostacolo ed espugnano anche Marassi grazie alle reti di Marusic, Immobile e Cataldi. La palla adesso passa a voi e vi chiediamo di premiare il migliore in campo tra i ragazzi di Inzaghi. Potete votare sul link oppure in basso a destra sulla home page

