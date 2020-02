Lazio, la tua forza sta nelle riserve: più uomini per il sogno scudetto

Ecco finalmente una panchina pronta e di qualità. Simone Inzaghi ha rilanciato le riserve, che in queste settimane si sono trasformate in vere e proprie risorse. La prima: Felipe Caicedo, diventato ormai punto importantissimo dell’attacco della Lazio dopo l’infortunio di Correa. Da Lazio-Sampdoria in poi, il Panterone ha garantito 4 gol e 1 assist. A centrocampo spiccano Marusic e Jony: il primo, dopo l’infortunio, ha messo in panchina uno come Lazzari. Il secondo sta sfruttando al meglio la sua chance dopo l’infortunio a Lulic. E non vanno dimenticati nemmeno Patric, tutto fare anche in difesa, e Cataldi. Danilo finalmente si è preso i gradi di vice Leiva. Sta giocando benissimo, fa gol, si sente in fiducia. Le risorse della Lazio sono esplose. Inzaghi è felice, così si può puntare davvero in alto.

