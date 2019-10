SONDAGGIO - Lazio - Atalanta 3-3, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Un primo tempo da dimenticare in fretta, nella ripresa invece la reazione d'orgoglio e di forza. La Lazio pareggia per 3-3 contro l'Atalanta, dopo essere andata sotto di tre reti nella prima frazione. Una rimonta su cui mettono la firma Ciro Immobile con una doppietta dal dischetto e Joaquin Correa. Vota il tuo migliore in campo della partita.



CLICCA QUI PER VOTARE IL MIGLIORE IN CAMPO DI LAZIO-ATALANTA