SONDAGGIO - Lazio - Bologna, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 16/08 - La stragrande maggioranza di coloro che hanno votato ha fatto ricadere la propria preferenza su Manuel Lazzari. È lui il migliore in campo di Lazio - Bologna, con una percentuale dell'81%. Secondo posto per Ciro Immobile, che ha siglato il gol decisivo per il definitivo 2-1, mentre la medaglia di bronzo la conquista Ivan Provedel, "fresco" d'esordio in biancoceleste. L'ex portiere dello Spezia è stato chiamato a sostituire Maximiano dopo l'espulsione-lampo, e l'ha fatto egregiamente: la sua prova ha soddisfatto i tifosi, che l'hanno voluto premiare con un terzo posto che lascia ben sperare per la continuazione del campionato.

LAZIO BOLOGNA SONDAGGIO - Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri che supera all'Olimpico il Bologna. Un match duro per i biancocelesti, iniziato subito in salita per l'espulsione di Maximiano e il vantaggio ospite firmato da Arnautovic. Gara ribaltata nella ripresa con l'autorete di De Silvestri e con il gol di Immobile. A tal proposito, ora la palla passa a voi, che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

