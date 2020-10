SONDAGGIO - Lazio - Borussia Dortmund, vota il migliore in campo

La Lazio torna in grande stile in Champions League. Rotondo 3-1 al Borussia Dortmund, in una serata indimenticabile per i tifosi biancocelesti. All'interno di una prestazione maiuscola di tutti e sedici i giocatori scesi in campo, è il tempo di incoronare il migliore. L'intera squadra merita un gigantesco applauso, per questo è difficile ma tremendamente bello scegliere il preferito.