SONDAGGIO - Lazio - Juventus, ecco il migliore in campo dei biancocelesti

AGGIORNAMENTO 9/12 - E' Milinkovic-Savic a strappare il massimo delle preferenze come miglior giocatore di Lazio - Juventus, la fantastica giocata sul gol del 2-1 ha stregato tutti. Non è da meno l'autore della pennellata che ha portato alla rete del serbo: Luis Alberto segue infatti Milinkovic a ruota, 39,76% delle preferenze contro il 42,08%. Più staccato al terzo posto c'è Manuel Lazzari, premiato con l'8,35% dei voti per la sua partita di sacrificio ma anche di sortite offensive.

Una serata da non dimenticare, e che difficilmente si dimenticherà. Lazio - Juventus si rivela una partita memorabile per tutti i biancocelesti, un tripudio che passa per i piedi e la testa di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo. Anche se con l'imbarazzo della scelta, vota il migliore in campo per i biancocelesti in questa vittoria storica con il sondaggio de Lalaziosiamonoi. CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

Pubblicato l'8/12 alle ore 00:30