SONDAGGIO - Lazio - Zenit, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Continua egregiamente il percorso in Champions League della Lazio. I biancocelesti rimangono imbattuti con la vittoria rimediata in casa ai danni dello Zenit per 3-1. A segno Immobile (doppietta, ndr) e Parolo, ma in molti hanno realizzato una prestazione degna di nota. A voi ora la scelta: potrete scegliere chi secondo voi è stato il migliore tra gli uomini di Inzaghi tramite il link che segue o sulla nostra homepage nel riquadro in basso a destra.

