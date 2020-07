SONDAGGIO - Lecce - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Scivolano via i sogni di gloria per la Lazio dopo la trasferta del Via del Mare. Il Lecce completa la rimonta lasciando la formazione di Inzaghi senza punti. Visibilmente sotto tono i biancocelesti, mai in grado di cambiare passo nel corso della gara e troppo distratti negli episodi che hanno deciso il match. Poche le note liete per quanto riguarda la prestazione dei singoli, condizionate dal netto calo fisico generale della squadra nel finale. In basso ecco il link per votare il vostro migliore in campo.

