SONDAGGIO - Udinese - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

UDINESE LAZIO SONDAGGIO - La Lazio espugna la Dacia Arena e riavvicina la zona Champions League. La vittoria di misura ai danni dell'Udinese rilancia i capitolini. La rete di Marusic è pesantissima e, a undici giornate dalla fine, i biancocelesti non vogliono più fermarsi. Adesso la palla passa a voi che potete incoronare il migliore in campo nella squadra di Inzaghi. Per esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio basterà cliccare sul link in basso oppure andare sulla nostra homepage e votare nel riquadro in basso a destra.

