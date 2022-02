SONDAGGIO - Udinese - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Felipe Anderson risponde a Deulofeu, la Lazio pareggia a Udine. In piena emergenza, la squadra di Maurizio Sarri prende un punto che, per come si era messa la partita, vale oro ma lascia un po' di amaro in bocca per non aver sfruttato a pieno i passi falsi delle avversarie.L'Europa è ancora tutta da giocare e la Champions League non è così distante. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra homepage.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE