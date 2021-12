SONDAGGIO - Venezia - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO DEL 24/12 ALLE 19 - Pedro domina il sondaggio e si aggiudica ancora la palma del migliore in campo. Un autentico plebiscito per l'attaccante spagnolo che ha raccolto il 70,58% delle preferenze. Staccatissimi tutti gli altri con il secondo posto che è occupato da Luis Alberto con il 7,25% dei voti. Medaglia di bronzo per l'altro marcatore del match, Francesco Acerbi, che è stato scelto dal 6,54% di voi.

La Lazio chiude il 2021 con il successo sul campo del Venezia. Una vittoria che mancava addirittura da 74 anni e che permette alle aquile di riavvicinare la zona europea. Le reti di Pedro, Acerbi e Luis Alberto hanno lanciato i capitolini che guardano con fiducia al prossimo anno. Qualche giorno di vacanza da trascorrere in famiglia e poi si penserà alla gara con l'Empoli, in programma il 6 gennaio. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

Pubblicato il 24/12 alle 22.00