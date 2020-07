Sorteggi Europa League: ecco il quadro completo delle sfide

Giornata di sorteggi a Nyon. Dopo quelli di Champions, sono andati in scena quelli per L’Europa League. Sono stati stilati i tabelloni riguardarti le sfide valide per i quarti, semifinali e finale, da disputare tutte in Germania e in gara secca, eccezion fatta per la maggior parte delle sfide dei ritorni degli ottavi di finale, che verranno giocate negli stadi delle squadre impegnate: anche gli ottavi di finale che vede coinvolte Roma e Inter, contro Siviglia e Getafe, verranno disputate in gara secca e in terra teutonica. Gran parte delle partite verranno disputate alle ore 21:00. Se l’Inter passerà i quarti, affronterà una tra Wolfsburg, Shakhtar, Eintracht Francoforte o Basilea in semifinale. Se per la Roma sarà lo stesso, affronterà una tra LASK, Manchester United, Copenhagen o Istanbul Basakşehir.

Ecco il quadro completo delle sfide:

Gare di ritorno negli stadi delle squadre di casa:

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (3-1)

Wolves-Olympiacos (1-1)

Manchester United-LASK (5-0)

Basilea - Eintracht Francoforte (3-0)

Copenhagen-Istanbul Basakşehir (0-1)

Gare degli ottavi da disputare in gara secca:

Getafe-Inter

Roma-Siviglia

Gare valide per i quarti di finale:

Wolfsburg o Shakhtar - Eintracht Francoforte o Basilea

LASK o Manchester United - Copenhagen o Istanbul Basakşehir

Inter o Getafe - Glasgow Rangers o Bayer Leverkusen

Wolves o Olympiacos - Roma o Siviglia

