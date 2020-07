Sorteggi Champions League: l'Atalanta prende il PSG, percorso difficile per Napoli e Juve

Finiti i vari campionati in giro per l’Europa, ad agosto, ripartirà anche la Champions League. Si ricomincia il 7 e l’8 del mese per completare il ritorno degli ottavi di fanale. Andranno in scena Juventus-Lione, Napoli-Barcellona, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea. Oggi a Nyon sono stati effettuati i sorteggi per i quarti di finale della competizione. È stato stilato inoltre il tabellone per le successive semifinali e finale. I quarti verranno disputati tra il 12 e il 15 agosto, le semifinali 18 e il 19. Il 23 agosto allo Stadio da Luz di Lisbona ci sarà la finalissima. Il calcio d’inizio di tutte le partite di questa Champions League sarà alle ore 21:00. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Partita 1: la vincente di Manchester City-Real Madrid vs la vincente di Juventus-Lione

Partita 2: Lipsia vs Atletico Madrid

Partita 3: la vincente di Barcellona-Napoli vs la vincente di Bayern Monaco-Chelsea

Partita 4: Paris Saint Germain vs Atalanta

Semifinali:

Vincente partita 1 vs vincente partita 3

Vincente partita 2 vs vincente partita 4