Sorteggio Champions League, il quadro completo dei gironi

Si è appena concluso a Montecarlo il sorteggio dei gironi della prima fase della prossima Champions League. Urna sfavorevole all'Inter di Antonio Conte che per raggiungere gli ottavi dovrà posizionarsi davanti a una tra Barcellona e Borussia Dortmund. Una big a testa per Juventus e Napoli che affronteranno rispettivamente Atletico Madrid e i campioni in carica del Liverpool. Può sostanzialmente sorridere infine l'Atalanta che, Manchester City a parte, se la giocherà con Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Questo il quadro completo degli otto raggruppamenti.

Gruppo A PSG, Real Madrid, Club Bruges, Galatasaray

Gruppo B Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa

Gruppo C Manchester City, Shakthar, Dinamo Zagabria, Atalanta

Gruppo D Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

Gruppo E Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

Gruppo F Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

Gruppo G Zenit, Benfica, Olympique Lione, Lipsia

Gruppo H Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

