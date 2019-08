Europa League, guida completa al sorteggio: squadre, orario e diretta tv

Ci siamo, il profumo d'Europa è già nell'aria. Avrà luogo venerdì 30 agosto alle ore 13:00 al Grimaldi Forum di Montecarlo il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2019/2020. Le 17 squadre qualificate di diritto e le 4 eliminate al percorso Piazzate di Champions League saranno affiancate dalle 21 qualificate agli spareggi e dalle ulteriori 6 eliminate agli spareggi di Champions League.

REGOLE E PARTECIPANTI - Le 48 squadre saranno a quel punto suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA per coefficienti, che tiene conto dei punti totalizzati negli ultimi 5 anni, o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo (si considererà il valore più alto). La Lazio sarà inserita in prima fascia. Nessuna squadra potrà affrontarne un’altra della stessa federazione durante la fase a gironi e nei sedicesimi di finale. Soltanto dagli ottavi di finale in poi ci potranno essere incontri tra due squadre della medesima federazione.

Di seguito l’elenco delle 27 squadre qualificate finora alla fase a gironi:

SPA: Getafe, Siviglia

ING: Arsenal, Manchester United

ITA: Lazio, Roma

GER: Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg

FRA: Rennes, Saint-Étienne

RUS: CSKA Mosca, Krasnodar

POR: Porto, Sporting CP

UCR: Dinamo Kiev, Olexandrija

BEL: Standard Liège

TUR: Beşiktaş, İstanbul Başakşehir

AUS: Wolfsberg, LASK

SVI: Basilea, Lugano, Young Boys

CIP: APOEL Nicosia

ROM: Cluj

NOR: Rosenborg

Alle quali andranno ad aggiungersi le 21 squadre vincenti agli spareggi di Europa League.

Ancora da stabilire quale sarà il destino del Torino, impegnato questa sera nella partita di ritorno dello spareggio contro il Wolverhampton. La gara di andata giocata al Grande Torino è terminata 3-2 in favore degli inglesi.

TUTTE LE DATE DELLA COMPETIZIONE

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium

DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO - Il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2019/2020 sarà tramesso in diretta streaming sul sito della UEFA, in tv da Sky Sport e sempre in streaming su Sky Go.

