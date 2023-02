Sorteggio Europa League, le avversarie di Roma e Juve

Fonte: Tuttomercatoweb.com

12.20 - Shakhtar - Feyenoord è l'ottavo e ultimo accoppiamento

12.19 - ROMA - REAL SOCIEDAD È IL SETTIMO ACCOPPIAMENTO

12.18 - Manchester United - Betis è il sesto accoppiamento

12.17 - Sporting CP - Arsenal è il quinto accoppiamento

12.16 - Bayer Leverkusen - Ferencvaros è il quarto accoppiamento

12.15 - JUVENTUS - FRIBURGO è il terzo accoppiamento

12.14 - Siviglia - Fenerbahçe è il secondo accoppiamento

12.13 - Union Berlino - Union Saint-Gilloise è il primo accoppiamento

12.09 - "Belle partite, specie Man United-Barcellona. Ci sono solo grandi squadre, vedremo qualcosa di davvero bello" ha dichiarato Zoltan Gera, ambasciatore della finale di Budapest.

12.06 - È iniziata la cerimonia, con la presentazione delle 16 squadre partecipanti agli ottavi di finale.

12.00 - Maledizione italiana in questa manifestazione. Mai vinta da una nostra squadra da quando si chiama Europa League e per risalire all'ultimo successo dobbiamo andare fino al 1999, quando il Parma allenato da Alberto Malesani vinse la finale contro il Marsiglia per 3-0 a Mosca.

11.56 - Dieci le nazioni rappresentate, con maggioranza ad appannaggio di Germania e Spagna che hanno tre squadre. Seguono Italia e Inghilterra con due, infine una superstite per Belgio, Olanda, Portogallo, Turchia, Ucraina e Ungheria.

11.54 - Delle 16 squadre in corsa sono 6 quelle che hanno alzato il trofeo, considerando anche la vecchia Coppa UEFA. Domina il Siviglia, campione per ben 6 volte. Segue la Juventus a 3 e il Feyenoord a 2. Un successo per Bayer Leverkusen, Manchester United e Shakhtar.

11.49 - Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

11.46 - La finale, in programma il 31 maggio, si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria), che ha una capienza di oltre 65.000 spettatori. La vincitrice guadagnerà un posto alla fase a gironi di UEFA Champions League 2023/24 se non si è qualificata attraverso una competizione nazionale. E sarà testa di serie al sorteggio.

11.40 - 9 e 16 marzo 2023

11.30 - Ecco le non teste di serie:

Union Berlino (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Bayer Leverkusen (Germania)

Roma (Italia)

Siviglia (Spagna)

Shakhtar (Ucraina)

Sporting CP (Portogallo)

11.25 - Entrambe le italiane non saranno testa di serie, pertanto giocheranno la partita d'andata in casa. Ecco le possibili sfidanti, con coefficiente di difficoltà da * più facile a ***** più difficile)

Arsenal (Inghilterra) *****

Betis (Spagna) ****

Real Sociedad (Spagna) ****

Fenerbahçe (Turchia) ***

Feyenoord (Olanda) ***

Friburgo (Germania) ***

Union Saint-Gilloise (Belgio) **

Ferencváros (Ungheria) *:

11.20 - Alle 12 da Nyon ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League, due le squadre italiane impegnate: Roma e Juventus.