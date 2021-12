Sottosegretario Costa: "Inaccettabile vedere tifosi senza mascherine”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, durante la trasmissione "Un giorno da pecora", il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha affrontato il tema dei tifosi allo stadio spesso inquadrati dalle telecamere senza la mascherina ben indossata sul viso. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Allo stadio è già previsto l'uso della mascherina ed è inaccettabile vedere tifosi che non la portano. In questo senso io sarei ancora più drastico. Se si dovesse continuare a vedere tifosi sprovvisti della mascherina, bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse. Sarei per optare per questa decisione, le regole vanno rispettate".