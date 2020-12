Spadafora: "Arbitro donna in Champions? Lo sport supera disparità e stereotipi"

Per la prima volta nella storia un arbitro donna dirigerà un match di Champions League. Si tratta di Stephanie Frappart che arbitrerà Juventus-Dinamo Kiev, in programma questa sera a Torino. Il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha detto la sua su questa scelta tramite i suoi canali social: “Non dovrebbe fare notizia, eppure la partita di stasera tra Juventus e Dinamo Kiev entrerà nella storia. Per la prima volta infatti, sarà una donna ad arbitrare una partita di Champions League: Stéphanie Frappart. Un passo alla volta anche lo sport contribuisce a superare le disparità e gli stereotipi di genere. Disparità che ci siamo impegnati a superare anche attraverso la Riforma dello Sport, che ha previsto finalmente il professionismo femminile!”

