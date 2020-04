Spadafora: "Ripresa allenamenti? Spero di poter confermare la data del 4 maggio"

Giorni importanti per decidere le sorti del campionato. Tramite canale Facebook è tornato a parlare della questione il ministro dello sport Spadafora: "Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello. La ripresa il 4 maggio dovremo confermarla appena sarà possibile, è una data che spero di poter mantenere e che però riguarda soltanto gli allenamenti a porte chiuse. In questo momento la preoccupazione va solo allo stato sanitario delle persone e del Paese intero".

RIPARTENZA - "Non parliamo soltanto di calcio e di Serie A. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e per capire come, se e quando dovranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo. La mia preoccupazione è la salute di tutti noi, per far sì che tutto il mondo dello sport non subisca danni irreparabili da questa crisi. Ce la stiamo mettendo tutta, abbiate fiducia del lavoro che stiamo facendo. Sicuramente individueremo il percorso migliore per far sì che, quando l’emergenza sarà finita, si possa tornare al proprio sport".