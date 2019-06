Spagna, Diego Costa evade oltre un milione di euro: problemi col fisco

Una notizia che arriva direttamente dai media iberici: Diego Costa è stato denunciato dal fisco spagnolo per un'evasione fiscale di oltre un milione di euro. Il fatto si riferisce al 2014, anno in cui l'attaccante passò dal Chelsea all'Atletico Madrid. Si discute nello specifico di alcuni diritti di immagine incassati dal club londinese e non dichiarati da Diego Costa, che sarà chiamato per rispondere di questa evasione fiscale.

