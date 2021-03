Spagna, Luis Alberto non convocato: ancora fuori dai radar di Luis Enrique

Luis Enrique, tecnico della Spagna, continua a non vedere Luis Alberto. Il Mago infatti ancora una volta non è stato convocato per gli impegni della Nazionale spagnola contro Grecia, Georgia e Kosovo in vista delle qualificazione al Mondiale 2022 che si svolgerà in Qatar. Il numero 10 della Lazio nonostante le buone prestazioni in maglia biancoceleste non è ancora riuscito a convincere il ct a dargli una chance.

Questa la lista completa dei convocati:

PORTIERI: De Gea, Unai, Sanchez.

DIFENSORI: Porro, Eric Garcia, Ramos, Llorente, Martinez, Alba, Gayà.

CENTROCAMPISTI: Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, M. Llorente, Canales, Koke, Fabian Ruiz.

ATTACCANTI: Gerard Moreno, Ferran Torres, Oyarzabal, Morata, Bryan Gil, Olmo.

