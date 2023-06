Spagna U21, Gila festeggia: “Primi nel girone”. E Romagnoli… - FOTO

Serata importante quella vissuta ieri dalla Spagna U21 che, dopo ave portato a casa un pareggio abbastanza complicato contro l’Ucraina, si è confermata in vetta al girone e ora è pronta per affrontare la seconda fase dell’Europeo. È determinato e soddisfatto Mario Gila, ieri il ct Denia l’ha fatto esordire inserendolo nell’undici titolare. Il difensore della Lazio sui social ha voluto condividere la gioia per il traguardo raggiunto, questo il messaggio che si legge sotto il suo ultimo post: “Passati come 1° del Gruppo dopo una partita combattuta contro l'Ucraina, in cui siamo riusciti a ottenere il risultato con un grande sforzo. Siamo pronti per la prossima fase dell’Europeo”. Si è complimentato, come si legge tra i commenti, il compagno di reparto in biancoceleste Alessio Romagnoli: “Bravo”.

