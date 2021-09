Spagna U21, Raul Moro convocato per le qualificazioni a Euro 2023 - FT

Dopo questo weekend i campionati s'interromperanno per lasciare spazio alle nazionali. Oltre a quelle maggiori, scenderanno in campo le selezioni U21 per le qualificazioni agli Europei del 2023. La Spagna giocherà l'8 ottobre contro la Slovacchia e il 12 contro l'Irlanda del Nord. Per questi due impegni il CT De La Fuente ha chiamato 23 giocatori: c'è anche il laziale Raul Moro. L'esterno, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato di essere in grado di confrontarsi con palcoscenici importanti ritagliandosi un ruolo nella Lazio di Sarri.